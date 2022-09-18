Пермский застройщик заманивает рабочих бесплатным питанием

Стройпанелькомплект предлагает своим рабочим бесплатное питание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, необходимых для строительства домов: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из пюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Эта информация есть как в объявлениях застройщика, так и на официальном сайте компании.

«„Стройпанелькомплект“ приглашает на работу. У нас — официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, расширенный социальный пакет, бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам компенсируется часть оплаты за жилье», — указано в объявлении.

Оказалось, что различные бонусы при устройстве на работу к пермским застройщикам — не редкость. К примеру, ПСЗП в качестве плюсов указывает наличие бильярдных и теннисных столов, игру в дартс, проведение спартакиад.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Завод тоже предоставляет дотацию на питание.