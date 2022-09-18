18 сентября 2022
17 сентября 2022

Пермский застройщик заманивает рабочих бесплатным питанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Стройпанелькомплект предлагает своим рабочим бесплатное питание Фото:

Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, необходимых для строительства домов: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из пюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Эта информация есть как в объявлениях застройщика, так и на официальном сайте компании.

«„Стройпанелькомплект“ приглашает на работу. У нас — официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, расширенный социальный пакет, бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам компенсируется часть оплаты за жилье», — указано в объявлении.

Оказалось, что различные бонусы при устройстве на работу к пермским застройщикам — не редкость. К примеру, ПСЗП в качестве плюсов указывает наличие бильярдных и теннисных столов, игру в дартс, проведение спартакиад.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Завод тоже предоставляет дотацию на питание.

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Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, необходимых для строительства домов: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из пюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Эта информация есть как в объявлениях застройщика, так и на официальном сайте компании. «„Стройпанелькомплект“ приглашает на работу. У нас — официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, расширенный социальный пакет, бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам компенсируется часть оплаты за жилье», — указано в объявлении. Оказалось, что различные бонусы при устройстве на работу к пермским застройщикам — не редкость. К примеру, ПСЗП в качестве плюсов указывает наличие бильярдных и теннисных столов, игру в дартс, проведение спартакиад. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Завод тоже предоставляет дотацию на питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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