Пермский застройщик заманивает рабочих бесплатным питанием

Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, необходимых для строительства домов: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из пюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Эта информация есть как в объявлениях застройщика, так и на официальном сайте компании.
«„Стройпанелькомплект“ приглашает на работу. У нас — официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, расширенный социальный пакет, бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам компенсируется часть оплаты за жилье», — указано в объявлении.
Оказалось, что различные бонусы при устройстве на работу к пермским застройщикам — не редкость. К примеру, ПСЗП в качестве плюсов указывает наличие бильярдных и теннисных столов, игру в дартс, проведение спартакиад.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Завод тоже предоставляет дотацию на питание.
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