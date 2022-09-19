В Курганской области военные учились определять цели с вертолета

В Курганской области прошли сборы для авианаводчиков Ми-8 (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Авианаводчики боевых вертолетов Ми-8 отрабатывали ориентирование по цифровым картам и определение цели во время сборов в Курганской области. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РФ.

«В Курганской области молодые авианаводчики Центрального военного округа (ЦВО) учатся работать с современным российским комплексом разведки, управления и связи „Стрелец“. Целеуказание осуществляется для боевых вертолетов Ми-8», — указано в сообщении. Во время сбора военные отрабатывали навык определения и выдачи координат цели, в том числе учились ориентироваться на местности. В ходе практики специалистам предстоит навести вертолеты Ми-8 на наземные цели, чтобы в последующем уничтожить их неуправляемыми ракетами.

По данным Минобороны, комплекс «Стрелец» представляет собой переносимый компьютер. В комплект также входят два планшета: один для командира и подразделения, другой — для бойца. В технику встроены компас и цифровые карты.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод приглашал представителей Минобороны РФ на празднование Дня танкиста в Кургане. В этот же день предприятие открыло мемориальную доску, посвященную создателю боевой машины пехоты БМП-3 Александру Благонравову.