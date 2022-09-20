Зеленский заверил, что позиция Украины останется неизменной

Зеленский отметил, что одна из задач его страны — больше поддержки для ВСУФото: Официальный сайт президента Украины
Позиция киевских властей останется неизменной, несмотря на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. «Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции — четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей. Больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников», — доложил он.
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Позиция киевских властей останется неизменной, несмотря на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. «Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции — четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей. Больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников», — доложил он. Ранее говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин выступит с экстренным обращением по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вечером 20 сентября. Выступление не состоялось, его отложили на следующий день.