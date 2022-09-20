В свердловском главке МВД срывается назначение ключевого руководителя

Несколько высокопоставленных руководителей ГУ МВД по Свердловской области отказались от должности начальника управления по работе с личным составом. Прежний руководитель Владимир Теряев пытался решить проблему кадрового дефицита, но ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Еще пару недель назад рассматривали три главные кандидатуры на должность начальника управления по работе с личным составом, но все понимают, с какими трудностями придется столкнуться. Руководство слышит отказы», — рассказал инсайдер.
По его словам, один из возможных претендентов на место Теряева служит в управлении по организации охраны общественного порядка. Однако он, как и коллеги, боится не справиться с дефицитом кадров, который, по официальным данным, достигает 23%, сообщил собеседник агентства.
URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по региону. Ответ момент публикации не поступил.
Информация об уходе из главка Теряева появилась в августе. На его место назначили Ольгу Никитину, до этого возглавлявшую один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Назначить начальника должен был глава ГУ МВД Александр Мешков.
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