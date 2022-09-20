В свердловском главке МВД срывается назначение ключевого руководителя

Руководители свердловской полиции отказываются брать ответственность за решение кадровой проблемы

21 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

На должность главного кадровика свердловской полиции претендовали три кандидата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Несколько высокопоставленных руководителей ГУ МВД по Свердловской области отказались от должности начальника управления по работе с личным составом. Прежний руководитель Владимир Теряев пытался решить проблему кадрового дефицита, но ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Еще пару недель назад рассматривали три главные кандидатуры на должность начальника управления по работе с личным составом, но все понимают, с какими трудностями придется столкнуться. Руководство слышит отказы», — рассказал инсайдер. По его словам, один из возможных претендентов на место Теряева служит в управлении по организации охраны общественного порядка. Однако он, как и коллеги, боится не справиться с дефицитом кадров, который, по официальным данным, достигает 23%, сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по региону. Ответ момент публикации не поступил. Информация об уходе из главка Теряева появилась в августе. На его место назначили Ольгу Никитину, до этого возглавлявшую один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Назначить начальника должен был глава ГУ МВД Александр Мешков.

Несколько высокопоставленных руководителей ГУ МВД по Свердловской области отказались от должности начальника управления по работе с личным составом. Прежний руководитель Владимир Теряев пытался решить проблему кадрового дефицита, но ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Еще пару недель назад рассматривали три главные кандидатуры на должность начальника управления по работе с личным составом, но все понимают, с какими трудностями придется столкнуться. Руководство слышит отказы», — рассказал инсайдер. По его словам, один из возможных претендентов на место Теряева служит в управлении по организации охраны общественного порядка. Однако он, как и коллеги, боится не справиться с дефицитом кадров, который, по официальным данным, достигает 23%, сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по региону. Ответ момент публикации не поступил. Информация об уходе из главка Теряева появилась в августе. На его место назначили Ольгу Никитину, до этого возглавлявшую один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Назначить начальника должен был глава ГУ МВД Александр Мешков.