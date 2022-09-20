20 сентября 2022

Губернатор Александр Моор провел экстренное заседание

Губернатор Тюменской области собрал областную мобилизационную комиссию
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр
Александр Моор провел заседание областной мобилизационной комиссии Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной мобилизационной комиссии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам тюменского губернатора, на заседании областной мобилизационной комиссии были скоординированы деятельность органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению указа президента о частичной мобилизации. Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации вышел 21 сентября.

Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в России будут призваны 300 000 резервистов. В первую очередь призвать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Мобилизация не коснется студентов и срочников. Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин уже заявил URA.RU, что готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной мобилизационной комиссии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам тюменского губернатора, на заседании областной мобилизационной комиссии были скоординированы деятельность органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению указа президента о частичной мобилизации. Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации вышел 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в России будут призваны 300 000 резервистов. В первую очередь призвать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Мобилизация не коснется студентов и срочников. Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин уже заявил URA.RU, что готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию.
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