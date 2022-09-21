Кировская агрофирма обвинила курганский насосный завод в необоснованном обогащении

Дело между кировской и курганской компаниями рассматривается в суде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Кировская агрофирма подала в суд на курганское предприятие по производству насосов и компрессоров. Сумма исковых требований немногим превышает 50 тысяч рублей, указано в открытых источниках.

«АО «Агрофирма «Немский» обратилось в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к АО «Катайский насосный завод». Требование — взыскание неосновательного обогащения (приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований — прим. URA.RU) в размере 58 826 руб., расходов по оплате государственной пошлины», — указано в документе.

Сторонам предложено рассмотреть вопрос о мирном урегулировании спора. Следующее судебное заседание намечено на конец октября.

Согласно данным портала СБИС, АО «Китайский насосный завод» работает на рынке более 10 лет. У компании, с головным офисом в Курганской области, шесть лицензий и 651 человек в штате. Организация насчитывает один филиал и три учрежденные компании. В судах организация выиграла 47% процессов в качестве истца и 2% в качестве ответчика, проиграла 4% процессов в качестве истца и 25% в качестве ответчика.

Разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока является основным видом деятельности АО «Агрфирма «Немский». Компания действует на территории Кировской области с 26 января 2012 года. Организация насчитывает 49 филиалов и одну учрежденную компанию. Имеет 12 лицензий и штат 526 человек. В судах организация выиграла 33% процессов в качестве истца и 4% в качестве ответчика, проиграла 25% в качестве ответчика.

Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области, получившая травму на катайском заводе, добилась в судебном порядке выплаты компенсации в размере 800 тысяч рублей. Прокурор настаивал, что инцидент произошел вследствие допущенных нарушений требований охраны труда.