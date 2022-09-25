Общественница из ЯНАО рассказала о планах мужа на мобилизацию

Ветеран и отец 17 детей Михаил Дружинин из ЯНАО готов быть мобилизован

Многодетный отец готов к мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ветеран боевых действий в Чечне, служивший в спецназе, и отец 17 детей Михаил Дружинин готов быть мобилизован. Об этом URA.RU рассказала его супруга, глава организации «Семья Арктики» Ольга Дружинина.

«Муж хоть сейчас встанет и пойдет. Он сказал: „я профессиональный повар, буду пацанов кормить“. Он настроен очень хорошо на мобилизацию, оптимистично. Я бы даже сказала с 17 детьми очень оптимистично», — сообщила Дружинина.

Кроме того, они с мужем теперь воспитывают четырех приемных детей из Донбасса. Не так давно семья Дружининых забрала к себе в семью одну девочку и три мальчика.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В свою очередь глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал для всех призванных в рамках мобилизации ямальцев единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. От Ямала планируют мобилизовать 920 человек.

Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для российских военных является защита мирного населения Донбасса.