В Сургуте беженка из ДНР проголосовала на референдуме, чтобы вернуться домой

27 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Жители ДНР и ЛНР принимают участие в очном этапе референдума по присоединению к РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Сургуте жительница Донецкой области голосует за присоединение к России для того, чтоб вернуться домой. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, явившись на участок для голосования. «У меня корни из России, и год назад мне пришлось бежать из Донецкой области от украинских нацистов, которые грабили и издевались над русскими. Уже год я живу в Сургуте и очень рада, что мы наконец-то принесем своим выбором спокойствие людям, и я смогу вернуться домой. Надеюсь, что все сделают выбор за соединение с Россией. Давно ждем этого», — сообщила женщина. На участок для голосования женщина пришла к его открытию. Говорит, что ждала этого события очень давно. «Давно нужно было это сделать. Еще до событий 2014 года. Может быть, тогда удалось не допустить такого обнищания народа на Украине», — считает женщина. Ранее URA.RU сообщало, что 27 сентября на территории ХМАО, как и по всей России, началось очное голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Референдумы территорий, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.

В Сургуте жительница Донецкой области голосует за присоединение к России для того, чтоб вернуться домой. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, явившись на участок для голосования. «У меня корни из России, и год назад мне пришлось бежать из Донецкой области от украинских нацистов, которые грабили и издевались над русскими. Уже год я живу в Сургуте и очень рада, что мы наконец-то принесем своим выбором спокойствие людям, и я смогу вернуться домой. Надеюсь, что все сделают выбор за соединение с Россией. Давно ждем этого», — сообщила женщина. На участок для голосования женщина пришла к его открытию. Говорит, что ждала этого события очень давно. «Давно нужно было это сделать. Еще до событий 2014 года. Может быть, тогда удалось не допустить такого обнищания народа на Украине», — считает женщина. Ранее URA.RU сообщало, что 27 сентября на территории ХМАО, как и по всей России, началось очное голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Референдумы территорий, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.