26 сентября 2022

Тюменец пытался задушить инспектора ГИБДД при попытке задержания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Мужчину заключили под стражу Фото:

Житель Омутинского района попытался задушить инспектора ГИБДД в ходе проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«По версии следствия, 24 сентября около 11 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, управлял своим автомобилем в селе Вагай Омутинского района, за что был остановлен инспекторами ГИБДД. Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора за шею и сжал ее», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина находится под стражей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Житель Омутинского района попытался задушить инспектора ГИБДД в ходе проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. «По версии следствия, 24 сентября около 11 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, управлял своим автомобилем в селе Вагай Омутинского района, за что был остановлен инспекторами ГИБДД. Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора за шею и сжал ее», — сообщают в ведомстве. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...