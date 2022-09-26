Тюменец пытался задушить инспектора ГИБДД при попытке задержания

Житель Омутинского района попытался задушить инспектора ГИБДД в ходе проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
«По версии следствия, 24 сентября около 11 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, управлял своим автомобилем в селе Вагай Омутинского района, за что был остановлен инспекторами ГИБДД. Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора за шею и сжал ее», — сообщают в ведомстве.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина находится под стражей.
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