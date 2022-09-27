Командир батальона в ДНР поделился советами с мобилизованными россиянами. Видео

Комбат Дроздов дал советы мобилизованным

27 сентября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Он отметил большую гуманитарную помощь, маскировки, а также рассказал о тактиках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным россиянам дали советы, которые помогут сберечь свое здоровье и жизнь в спецоперации на Украине. О них URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. «Первое и самое главное — это маскировка. Маскируйтесь, окапывайтесь, рассредотачивайте технику, передвигайтесь малыми группами. Еще: противник активно и часто использует кассетные боеприпасы, поэтому не брезгуйте средствами бронезащиты, если вы находитесь в населенном пункте, не поленитесь и заставьте окна мешками с песком. Поверьте, возможно, именно это и спасет вашу жизнь. Еще один немаловажный фактор, который помог мне сохранить подразделение при максимальном выполнении боевых задач с минимальными потерями — это, конечно же, гуманитарная помощь от волонтеров. Я рекомендую найти себе организацию, которая будет помогать адресно именно вашему подразделению и привозить конкретно то, что вам необходимо», — отметил Дроздов. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. Минобороны уточнило, что глава министерства обороны Сергей Шойгу проверил подготовку мобилизованных россиян в Западном военном округе. Он проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. По его словам, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян.

Мобилизованным россиянам дали советы, которые помогут сберечь свое здоровье и жизнь в спецоперации на Украине. О них URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. «Первое и самое главное — это маскировка. Маскируйтесь, окапывайтесь, рассредотачивайте технику, передвигайтесь малыми группами. Еще: противник активно и часто использует кассетные боеприпасы, поэтому не брезгуйте средствами бронезащиты, если вы находитесь в населенном пункте, не поленитесь и заставьте окна мешками с песком. Поверьте, возможно, именно это и спасет вашу жизнь. Еще один немаловажный фактор, который помог мне сохранить подразделение при максимальном выполнении боевых задач с минимальными потерями — это, конечно же, гуманитарная помощь от волонтеров. Я рекомендую найти себе организацию, которая будет помогать адресно именно вашему подразделению и привозить конкретно то, что вам необходимо», — отметил Дроздов. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. Минобороны уточнило, что глава министерства обороны Сергей Шойгу проверил подготовку мобилизованных россиян в Западном военном округе. Он проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. По его словам, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян.