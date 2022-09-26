Из аэропорта Сургута вылететь за границу можно без справки из военкомата

26 сентября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

В аэропорту Cургута сообщили, что ограничений на перелеты нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный аэропорт Сургута работает в штатном режиме, и никакие справки из военкомата при регистрации на рейс у пассажиров не требуются. Вылететь за рубеж может любой желающий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сургутского аэропорта. «Конкретно в аэропорту Сургута нет никакой информации, что на сегодняшний день требуют либо будут в ближайшем будущем требовать какие-то справки или разрешения на выезд. Никаких ограничений на сегодняшний день нет. И информации о том, будут ли они вводиться, у нас тоже нет. Все работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе. Между тем сотрудники аэропорта просят жителей не верить слухам. В пресс-службе добавили, что сейчас в справочное бюро поступает много звонков от жителей с вопросом, какие документы требуется предоставить мужчинам при регистрации на рейс и выпустят ли их из страны. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту у мужчин требуют справки из военкомата. В аэропорту «Рощино» сообщили, что для вылета за рубеж мужчины должны предоставить справку из военкомата. Сообщения об ограничениях на полеты стали появляться после начала частичной мобилизации в стране. О ней президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Международный аэропорт Сургута работает в штатном режиме, и никакие справки из военкомата при регистрации на рейс у пассажиров не требуются. Вылететь за рубеж может любой желающий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сургутского аэропорта. «Конкретно в аэропорту Сургута нет никакой информации, что на сегодняшний день требуют либо будут в ближайшем будущем требовать какие-то справки или разрешения на выезд. Никаких ограничений на сегодняшний день нет. И информации о том, будут ли они вводиться, у нас тоже нет. Все работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе. Между тем сотрудники аэропорта просят жителей не верить слухам. В пресс-службе добавили, что сейчас в справочное бюро поступает много звонков от жителей с вопросом, какие документы требуется предоставить мужчинам при регистрации на рейс и выпустят ли их из страны. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту у мужчин требуют справки из военкомата. В аэропорту «Рощино» сообщили, что для вылета за рубеж мужчины должны предоставить справку из военкомата. Сообщения об ограничениях на полеты стали появляться после начала частичной мобилизации в стране. О ней президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.