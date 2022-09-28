28 сентября 2022
27 сентября 2022

Курганцы с бронью имеют право покинуть страну, но понадобится специальная справка

© Служба новостей «URA.RU»
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В военкомате объяснили порядок выезда для курганцев с бронью Фото:
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Мобилизация в России

Запрет на выезд из страны мужчин, состоящих на военном учете, распространяется и на тех людей, которые получили бронь по своему месту работы. Обойти ограничение поможет справка от местного призывного органа. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Граждане, получившие бронь на свои предприятиях, должны взять в военкомате справку, которая поможет выехать без лишних вопросов со стороны контролирующих органов», — пояснили сотрудники комиссариата. В противном случае на границе могут возникнуть неприятные недоразумения. Для выезда из региона также лучше получить соответствующее разрешение.

Без справок покидать регион и страну могут граждане, признанные негодными к военной службе. Основанием для выезда может быть военный билет с соответствующей пометкой. Остальным категориям состоящих на учете граждан придется обратиться за разрешением в военкомат.

Ранее URA.RU сообщало, что приказ военного комиссара запретил жителям области покидать регион после того, как был объявлена частичная мобилизация. Также стало известно, что на курганской границе с Казахстаном образовалась длинная автомобильная очередь из желающих попасть в соседнюю республику.

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Запрет на выезд из страны мужчин, состоящих на военном учете, распространяется и на тех людей, которые получили бронь по своему месту работы. Обойти ограничение поможет справка от местного призывного органа. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Граждане, получившие бронь на свои предприятиях, должны взять в военкомате справку, которая поможет выехать без лишних вопросов со стороны контролирующих органов», — пояснили сотрудники комиссариата. В противном случае на границе могут возникнуть неприятные недоразумения. Для выезда из региона также лучше получить соответствующее разрешение. Без справок покидать регион и страну могут граждане, признанные негодными к военной службе. Основанием для выезда может быть военный билет с соответствующей пометкой. Остальным категориям состоящих на учете граждан придется обратиться за разрешением в военкомат. Ранее URA.RU сообщало, что приказ военного комиссара запретил жителям области покидать регион после того, как был объявлена частичная мобилизация. Также стало известно, что на курганской границе с Казахстаном образовалась длинная автомобильная очередь из желающих попасть в соседнюю республику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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