В Тобольске вандалы громят остановки. Видео

Остановку «Жемчужина Сибири» в центре Тобольска разгромили вандалы

28 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

По словам жителей города, разбита не только остановка «Жемчужина Сибири» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске неизвестные вандалы разбили стекло на остановке в центре города. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Остановка „Жемчужина Сибири“ вандалы снова разбили стекла», — указал анонимный автор. Также подписчики группы «Типичный Тобольск» рассказали о том, что стекла лежат уже не первый день. Комментаторы, считают, что меры безопасности, которые есть в городе не используются по назначению. «Зато камеры везде стоят», — написал Олег Редикорцев. «Так они не работают. Если бы работали, то давно поймали бы этих уродов», — дополнила Светлана Зырянова. Некоторые пользователи соцсети, рассказали о том, что столкнулись с такой ситуацией и в других частях Тобольска. «Сегодня проезжал остановку „Курорт Алемасова“, там тоже на остановке стекла лежат. Тоже разбили остановку», — написал Марк Твен. За комментарием ситуации агентство обратилось в МВД России по Тобольску. Ответ ожидается. Обновлено 28.09.2022 в 17:59. В МВД России по Тобольску агентству сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности, причастные к деянию. «Будет дана правовая оценка случившемуся, а также принято окончательное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Тобольске неизвестные вандалы разбили стекло на остановке в центре города. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Остановка „Жемчужина Сибири“ вандалы снова разбили стекла», — указал анонимный автор. Также подписчики группы «Типичный Тобольск» рассказали о том, что стекла лежат уже не первый день. Комментаторы, считают, что меры безопасности, которые есть в городе не используются по назначению. «Зато камеры везде стоят», — написал Олег Редикорцев. «Так они не работают. Если бы работали, то давно поймали бы этих уродов», — дополнила Светлана Зырянова. Некоторые пользователи соцсети, рассказали о том, что столкнулись с такой ситуацией и в других частях Тобольска. «Сегодня проезжал остановку „Курорт Алемасова“, там тоже на остановке стекла лежат. Тоже разбили остановку», — написал Марк Твен. За комментарием ситуации агентство обратилось в МВД России по Тобольску. Ответ ожидается. Обновлено 28.09.2022 в 17:59. В МВД России по Тобольску агентству сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности, причастные к деянию. «Будет дана правовая оценка случившемуся, а также принято окончательное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.