В Тобольске неизвестные вандалы разбили стекло на остановке в центре города. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
«Остановка „Жемчужина Сибири“ вандалы снова разбили стекла», — указал анонимный автор. Также подписчики группы «Типичный Тобольск» рассказали о том, что стекла лежат уже не первый день.
Комментаторы, считают, что меры безопасности, которые есть в городе не используются по назначению. «Зато камеры везде стоят», — написал Олег Редикорцев. «Так они не работают. Если бы работали, то давно поймали бы этих уродов», — дополнила Светлана Зырянова. Некоторые пользователи соцсети, рассказали о том, что столкнулись с такой ситуацией и в других частях Тобольска. «Сегодня проезжал остановку „Курорт Алемасова“, там тоже на остановке стекла лежат. Тоже разбили остановку», — написал Марк Твен.
За комментарием ситуации агентство обратилось в МВД России по Тобольску. Ответ ожидается.
Обновлено 28.09.2022 в 17:59. В МВД России по Тобольску агентству сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности, причастные к деянию. «Будет дана правовая оценка случившемуся, а также принято окончательное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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