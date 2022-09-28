Депутат думы ХМАО предложил ограничить карьерный рост коллег, не служивших в армии

Запрет на руководящие посты для не служивших в армии назвали дискриминацией Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Об этом URA.RU стало известно из официальной трансляции заседания

«Поручить аппарату думы разработать правовой акт, запрещающий депутатам ХМАО-Югры занимать руководящие должности в думе Югры в случае, если депутат не проходил военную службу, не получал военно-учетную специальность, не заканчивал военную кафедру, не принимал присягу», — сказал Селюков.

Другие парламентарии отказались рассматривать это предложение, назвав его дискриминацией «Я понимаю выступление коллеги, но, с другой стороны, ведь есть женщины, есть люди-инвалиды. Мы сейчас попадем в неприятную ситуацию дискриминации. Человек мог не служить по каким-то причинам, от него не зависящим», — сказал депутат Андрей Ковальский. Против рассмотрения этого вопроса выступили 26 депутатов, «за» — семь и двое воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что ряд депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что готовы к мобилизации. Но они не получали повесток из военкомата.