28 сентября 2022

Депутат думы ХМАО предложил ограничить карьерный рост коллег, не служивших в армии

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Учения резервистов. Тюмень , мишень, армия, военные, солдаты
Запрет на руководящие посты для не служивших в армии назвали дискриминацией Фото:
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Депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Об этом URA.RU стало известно из официальной трансляции заседания

«Поручить аппарату думы разработать правовой акт, запрещающий депутатам ХМАО-Югры занимать руководящие должности в думе Югры в случае, если депутат не проходил военную службу, не получал военно-учетную специальность, не заканчивал военную кафедру, не принимал присягу», — сказал Селюков.

Другие парламентарии отказались рассматривать это предложение, назвав его дискриминацией «Я понимаю выступление коллеги, но, с другой стороны, ведь есть женщины, есть люди-инвалиды. Мы сейчас попадем в неприятную ситуацию дискриминации. Человек мог не служить по каким-то причинам, от него не зависящим», — сказал депутат Андрей Ковальский. Против рассмотрения этого вопроса выступили 26 депутатов, «за» — семь и двое воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что ряд депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что готовы к мобилизации. Но они не получали повесток из военкомата.

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Депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Об этом URA.RU стало известно из официальной трансляции заседания «Поручить аппарату думы разработать правовой акт, запрещающий депутатам ХМАО-Югры занимать руководящие должности в думе Югры в случае, если депутат не проходил военную службу, не получал военно-учетную специальность, не заканчивал военную кафедру, не принимал присягу», — сказал Селюков. Другие парламентарии отказались рассматривать это предложение, назвав его дискриминацией «Я понимаю выступление коллеги, но, с другой стороны, ведь есть женщины, есть люди-инвалиды. Мы сейчас попадем в неприятную ситуацию дискриминации. Человек мог не служить по каким-то причинам, от него не зависящим», — сказал депутат Андрей Ковальский. Против рассмотрения этого вопроса выступили 26 депутатов, «за» — семь и двое воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что ряд депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что готовы к мобилизации. Но они не получали повесток из военкомата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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