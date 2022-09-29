Мобилизованного жителя Екатеринбурга отправляют в Тюмень

29 сентября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мужчину отправляют из Елани Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Екатеринбурга, попадающего под частичную мобилизацию, отправляют на военные сборы в Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила его жена Евгения. По словам женщины, в Елани (место сбора уральских мобилизованных), куда изначально должен был быть отправлен мужчина, не хватает мест. «Мужа сегодня отправляют в Тюмень. В Елани все переполнено. Сначала пока на учебку. Он — артиллерист, а их сейчас не хватает», — сообщает женщина. Ранее Сергей Чирков, временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области, 28 сентября в ходе прямой трансляции с ответами на вопросы о мобилизации, прокомментировал ситуацию с Еланью. «Еланский палаточный городок не переполнен. Места достаточно. Какие-то трудности могут возникать. Но мобилизация у нас проводится впервые за долгие годы, однако мы отрабатывали эти моменты. Может показаться, что есть какие-то сложности. К примеру, мы же не можем сразу десять автобусов обслужить. Надо время подобрать, одежду, определить казарму, чтобы было постельное белье. У нас все есть в достаточном количестве. Трудностей нет», — рассказал Чирков.

Жителя Екатеринбурга, попадающего под частичную мобилизацию, отправляют на военные сборы в Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила его жена Евгения. По словам женщины, в Елани (место сбора уральских мобилизованных), куда изначально должен был быть отправлен мужчина, не хватает мест. «Мужа сегодня отправляют в Тюмень. В Елани все переполнено. Сначала пока на учебку. Он — артиллерист, а их сейчас не хватает», — сообщает женщина. Ранее Сергей Чирков, временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области, 28 сентября в ходе прямой трансляции с ответами на вопросы о мобилизации, прокомментировал ситуацию с Еланью. «Еланский палаточный городок не переполнен. Места достаточно. Какие-то трудности могут возникать. Но мобилизация у нас проводится впервые за долгие годы, однако мы отрабатывали эти моменты. Может показаться, что есть какие-то сложности. К примеру, мы же не можем сразу десять автобусов обслужить. Надо время подобрать, одежду, определить казарму, чтобы было постельное белье. У нас все есть в достаточном количестве. Трудностей нет», — рассказал Чирков.