В ЯНАО проводили вторую партию мобилизованных. Фото

30 сентября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Вторая партия призывников отправилась сегодня из Нового Уренгоя в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители из Нового Уренгоя, Лимбяяхи и Коротчаево 30 сентября отправились в учебную часть в Тюмень. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Второй день отправки наших призывников. Рейс отправляется тоже в Тюмень, в учебную часть. Новый Уренгой, Коротчаево и Лимбяяха ждут вас дома, ребята», — написал он в своем telegram-канале. Первые из числа мобилизованных отправились накануне из городов ЯНАО в Тюмень. Вcего из региона в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов. Мобилизованные из ЯНАО Соцсети Андрея Воронова Мобилизованные из ЯНАО Соцсети Андрея Воронова

Мобилизованные жители из Нового Уренгоя, Лимбяяхи и Коротчаево 30 сентября отправились в учебную часть в Тюмень. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Второй день отправки наших призывников. Рейс отправляется тоже в Тюмень, в учебную часть. Новый Уренгой, Коротчаево и Лимбяяха ждут вас дома, ребята», — написал он в своем telegram-канале. Первые из числа мобилизованных отправились накануне из городов ЯНАО в Тюмень. Вcего из региона в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов.