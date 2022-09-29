Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов.
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Мобилизованные из ЯНАО
Соцсети Андрея Воронова
Мобилизованные из ЯНАО
Соцсети Андрея Воронова
Мобилизованные жители из Нового Уренгоя, Лимбяяхи и Коротчаево 30 сентября отправились в учебную часть в Тюмень. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Второй день отправки наших призывников. Рейс отправляется тоже в Тюмень, в учебную часть. Новый Уренгой, Коротчаево и Лимбяяха ждут вас дома, ребята», — написал он в своем telegram-канале. Первые из числа мобилизованных отправились накануне из городов ЯНАО в Тюмень. Вcего из региона в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов.