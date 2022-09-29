29 сентября 2022
28 сентября 2022

В ЯНАО проводили вторую партию мобилизованных. Фото

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, отправка в армию, берцы, обмундирование, новобранец, военные ботинки, снаряжение, мобилизация, военный призыв, призыв в армию, армейские ботинки
Вторая партия призывников отправилась сегодня из Нового Уренгоя в Тюмень Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители из Нового Уренгоя, Лимбяяхи и Коротчаево 30 сентября отправились в учебную часть в Тюмень. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Второй день отправки наших призывников. Рейс отправляется тоже в Тюмень, в учебную часть. Новый Уренгой, Коротчаево и Лимбяяха ждут вас дома, ребята», — написал он в своем telegram-канале.

Первые из числа мобилизованных отправились накануне из городов ЯНАО в Тюмень. Вcего из региона в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов.

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Мобилизованные из ЯНАО
Мобилизованные из ЯНАО
Мобилизованные жители из Нового Уренгоя, Лимбяяхи и Коротчаево 30 сентября отправились в учебную часть в Тюмень. Об этом рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Второй день отправки наших призывников. Рейс отправляется тоже в Тюмень, в учебную часть. Новый Уренгой, Коротчаево и Лимбяяха ждут вас дома, ребята», — написал он в своем telegram-канале. Первые из числа мобилизованных отправились накануне из городов ЯНАО в Тюмень. Вcего из региона в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от украинских националистов.
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