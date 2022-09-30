30 сентября 2022
29 сентября 2022

В Тобольске почти месяц ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина пропал 3 сентября Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пропал 33-летний мужчина. Он ушел из дома 3 сентября 2022 года и не вернулся. Об этом рассказали в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Тобольске пропал человек. Элешкеев Алексей Константинович 1989 года рождения. 3 сентября 2022 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз мужчину видели в черной ветровке, синих джинсах и кроссовках. При себе он имел черную сумку. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по телефону 8(904)888-74-38.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) пропал 33-летний мужчина. Он ушел из дома 3 сентября 2022 года и не вернулся. Об этом рассказали в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тобольске пропал человек. Элешкеев Алексей Константинович 1989 года рождения. 3 сентября 2022 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз мужчину видели в черной ветровке, синих джинсах и кроссовках. При себе он имел черную сумку. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по телефону 8(904)888-74-38.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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