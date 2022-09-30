В Тобольске почти месяц ищут пропавшего мужчину. Фото

01 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 3 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пропал 33-летний мужчина. Он ушел из дома 3 сентября 2022 года и не вернулся. Об этом рассказали в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тобольске пропал человек. Элешкеев Алексей Константинович 1989 года рождения. 3 сентября 2022 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз мужчину видели в черной ветровке, синих джинсах и кроссовках. При себе он имел черную сумку. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по телефону 8(904)888-74-38. Фото: поисковый отряд «Феникс»

В Тобольске (Тюменская область) пропал 33-летний мужчина. Он ушел из дома 3 сентября 2022 года и не вернулся. Об этом рассказали в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тобольске пропал человек. Элешкеев Алексей Константинович 1989 года рождения. 3 сентября 2022 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз мужчину видели в черной ветровке, синих джинсах и кроссовках. При себе он имел черную сумку. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по телефону 8(904)888-74-38.