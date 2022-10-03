Семья чиновницы из ХМАО пойдет под суд за сокрытие гражданства Канады

У чиновницы и ее мужа обнаружили паспорта Канады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Когалыме муж с женой, которая являлась муниципальной служащей, пойдут под суд за сокрытие двойного гражданства. Правоохранители обнаружили у супругов канадское подданство. Об этом сообщили в СК по ХМАО.

«В период проживания в другом государстве они получили иностранное гражданство, в подтверждение которого в апреле 2017 года им выданы паспорта. После возвращения в Россию обвиняемые, в нарушение положений Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“, не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства и осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего, а также сотрудника коммерческой организации с государственным участием», — говорится на сайте ведомства.

В следственном комитете по ХМАО корреспонденту агентства добавили, что муниципальной служащей являлась супруга. «Противоправные действия выявлены в результате обнаружения паспортов граждан Канады при производстве обыска в рамках другого уголовного дела, по которому один из подозреваемых является свидетелем», — сообщали ранее агентству в окружном СК.

Семейную пару обвиняют по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства). Сейчас дело направили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обнаружили скрывающихся от правосудия граждан стран СНГ. Одного из мигрантов уже депортировали на родину, а второй готовится к выдаче, чтобы предстать перед судом.