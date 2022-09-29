Двух мигрантов, скрывающихся от правосудия в ХМАО, депортируют на родину

Преступников из стран СНГ ждет суд на родине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО обнаружили скрывающихся от правосудия граждан стран СНГ. Одного из них уже депортировали на родину, второй готовится к выдаче, чтобы предстать перед судом. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре округа.

«Генеральная прокуратура удовлетворила ходатайство республики Узбекистан о выдаче их гражданина, который находился в розыске. Также в ХМАО от уголовной ответственности скрывался еще один мигрант, гражданин Таджикистана, подозреваемый в совершении преступления. После вступления в силу постановления Генпрокурора РФ его выдадут», — прокомментировали в ведомстве.

Депортированный гражданин Узбекистана скрывался в Нижневартовске с мая 2019 года. В марте этого года его задержали, в сентябре он вернулся на родину, чтобы предстать перед судом. Подозреваемый в покушении на кражу гражданин Таджикистана прятался от правосудия в Нягани.

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