Застройщик собирается сносить коттеджный поселок, доставшийся при получении земли в Сургуте

Застройщик «Столица» собирается снести поселок-призрак с коттеджами, доставшийся ему при получении земли под строительство в 43 микрорайоне Сургута. Об этом URA.RU стало известно от источника, знакомого с ситуацией.
«Этот поселок находится в 43 микрорайоне — туда сейчас зашла строительная компания „Столица“, которая будет возводить жилье в рамках КРТ (программа по улучшению заброшенной или неэффективно используемой городской территории — прим. URA.RU). Эти недостроенные коттеджи скоро будут сносить», — рассказал собеседник агентства.
Заброшенный поселок, состоящий более чем из 50 элитных домов, строила фирма обанкротившегося сургутского бизнесмена Андрея Копайгоры. В 2019 году дольщики еще одного объекта — ЖК «Уютный» устроили скандал из-за несданных квартир в срок, а уже в 2021 году бизнесмена осудили по уголовной статье на три года — так недостроенные коттеджи оказались никому не нужны.
В администрации города подтвердили информацию о сносе заброшенного поселка и строительстве нового жилья. «Договор направлен застройщику, мы ожидаем его подписания. Согласно той концепции, которую мы видели — те дома будут сносить. На их месте планируется три высотки», — рассказал URA.RU заместитель главы города Алексей Фокеев.
В строительную компанию «Столица» направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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