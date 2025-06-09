09 июня 2025

Застройщик собирается сносить коттеджный поселок, доставшийся при получении земли в Сургуте

Застройщик снесет коттеджный поселок, доставшийся при получении земли в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик снесет заброшенный поселок из 50-ти коттеджей
Застройщик снесет заброшенный поселок из 50-ти коттеджей Фото:

Застройщик «Столица» собирается снести поселок-призрак с коттеджами, доставшийся ему при получении земли под строительство в 43 микрорайоне Сургута. Об этом URA.RU стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

«Этот поселок находится в 43 микрорайоне — туда сейчас зашла строительная компания „Столица“, которая будет возводить жилье в рамках КРТ (программа по улучшению заброшенной или неэффективно используемой городской территории — прим. URA.RU). Эти недостроенные коттеджи скоро будут сносить», — рассказал собеседник агентства.

Заброшенный поселок, состоящий более чем из 50 элитных домов, строила фирма обанкротившегося сургутского бизнесмена Андрея Копайгоры. В 2019 году дольщики еще одного объекта — ЖК «Уютный» устроили скандал из-за несданных квартир в срок, а уже в 2021 году бизнесмена осудили по уголовной статье на три года — так недостроенные коттеджи оказались никому не нужны.

В администрации города подтвердили информацию о сносе заброшенного поселка и строительстве нового жилья. «Договор направлен застройщику, мы ожидаем его подписания. Согласно той концепции, которую мы видели — те дома будут сносить. На их месте планируется три высотки», — рассказал URA.RU заместитель главы города Алексей Фокеев.

В строительную компанию «Столица» направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Застройщик «Столица» собирается снести поселок-призрак с коттеджами, доставшийся ему при получении земли под строительство в 43 микрорайоне Сургута. Об этом URA.RU стало известно от источника, знакомого с ситуацией. «Этот поселок находится в 43 микрорайоне — туда сейчас зашла строительная компания „Столица“, которая будет возводить жилье в рамках КРТ (программа по улучшению заброшенной или неэффективно используемой городской территории — прим. URA.RU). Эти недостроенные коттеджи скоро будут сносить», — рассказал собеседник агентства. Заброшенный поселок, состоящий более чем из 50 элитных домов, строила фирма обанкротившегося сургутского бизнесмена Андрея Копайгоры. В 2019 году дольщики еще одного объекта — ЖК «Уютный» устроили скандал из-за несданных квартир в срок, а уже в 2021 году бизнесмена осудили по уголовной статье на три года — так недостроенные коттеджи оказались никому не нужны. В администрации города подтвердили информацию о сносе заброшенного поселка и строительстве нового жилья. «Договор направлен застройщику, мы ожидаем его подписания. Согласно той концепции, которую мы видели — те дома будут сносить. На их месте планируется три высотки», — рассказал URA.RU заместитель главы города Алексей Фокеев. В строительную компанию «Столица» направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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