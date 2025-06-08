08 июня 2025

В ХМАО нашли тело мужчины при пожаре в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем жилом доме в Нягани
Пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем жилом доме в Нягани Фото:

В городе Нягань (ХМАО) 9 июня 2025 года во время пожара в жилом доме на улице Одесская было найдено тело мужчины. На месте ЧП проводится проверка, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

«9 июня 2025 года около семи часов утра в Няганский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что в ходе тушения возгорания в квартире жилого дома по улице Одесская города Нягани обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка», — прокомментировали в ведомстве.

При осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Чтобы точно узнать, от чего умер человек, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Причина пожара пока также неизвестна. Ее установят дознаватели противопожарной службы после проведения пожарно-технической экспертизы. Следователи продолжают процессуальную проверку, по итогам которой будет принято решение.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани два человека погибли при пожаре в жилом доме по улице Энергетиков.  Пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела женщины ее сына.

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В городе Нягань (ХМАО) 9 июня 2025 года во время пожара в жилом доме на улице Одесская было найдено тело мужчины. На месте ЧП проводится проверка, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. «9 июня 2025 года около семи часов утра в Няганский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что в ходе тушения возгорания в квартире жилого дома по улице Одесская города Нягани обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка», — прокомментировали в ведомстве. При осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Чтобы точно узнать, от чего умер человек, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Причина пожара пока также неизвестна. Ее установят дознаватели противопожарной службы после проведения пожарно-технической экспертизы. Следователи продолжают процессуальную проверку, по итогам которой будет принято решение. Ранее URA.RU писало, что в Нягани два человека погибли при пожаре в жилом доме по улице Энергетиков.  Пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела женщины ее сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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