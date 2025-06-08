В ХМАО нашли тело мужчины при пожаре в жилом доме

В городе Нягань (ХМАО) 9 июня 2025 года во время пожара в жилом доме на улице Одесская было найдено тело мужчины. На месте ЧП проводится проверка, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
«9 июня 2025 года около семи часов утра в Няганский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что в ходе тушения возгорания в квартире жилого дома по улице Одесская города Нягани обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка», — прокомментировали в ведомстве.
При осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Чтобы точно узнать, от чего умер человек, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Причина пожара пока также неизвестна. Ее установят дознаватели противопожарной службы после проведения пожарно-технической экспертизы. Следователи продолжают процессуальную проверку, по итогам которой будет принято решение.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани два человека погибли при пожаре в жилом доме по улице Энергетиков. Пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела женщины ее сына.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!