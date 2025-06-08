В ХМАО появятся новые отели всероссийской сети

Власти ХМАО подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Космос Отель Групп» — владельцем сети отелей в России. Компания создаст новые объекты для размещения туристов в регионе, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил с своем telegram-канале.
«Одобрены соглашения о сотрудничестве с АО „Космос Отель Групп“, которое будет направлено на развитие туристской инфраструктуры, создание современных объектов для размещения туристов. Это одна из приоритетных задач для правительства Югры на ближайшие годы», — подчеркнул Кухарук.
Речь идет о строительстве новых гостиниц, модернизации действующих и улучшении качества сервиса. По мнению властей, реализация проектов поможет сделать регион более привлекательным для туристов, а также повысить доступность и комфорт проживания для командированных и путешественников.
Ранее URA.RU писало, что власти Югры намерены сформировать новую сеть придорожных комплексов с отелями и заправками. Первые две площадки власти региона должны обустроить на подъездах к мосту через Обь в районе Сургута.
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