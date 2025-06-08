08 июня 2025
07 июня 2025

Социальный фонд назвал город ХМАО, где платят самые большие пенсии

Самую высокую пенсию в ХМАО получают жители Урая
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя пенсия в ХМАО почти 36 тысяч рублей
Средняя пенсия в ХМАО почти 36 тысяч рублей Фото:

В Югре самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей.

«На первое июня средний размер пенсии в Урае составил 35 714,51 рублей», — следует из аналитических данных Соцфонда по ХМАО. Примерно на 200 рублей меньше пенсия в Югорске.

Самую маленькую пенсию платят в Кондинском районе — 29 279,19 рублей. Средняя пенсия по старости в целом по ХМАО — 35 922, 22 рублей.

Размер социальной пенсии в регионе — 21 637, 3 рубля. Пенсии федеральных государственных служащих равняются 48 154 рублям. Всего в Югре насчитывается свыше 473 тысяч пенсионеров различной категории.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО направили дополнительные деньги на выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Индексация составила 4,5%. 

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В Югре самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей. «На первое июня средний размер пенсии в Урае составил 35 714,51 рублей», — следует из аналитических данных Соцфонда по ХМАО. Примерно на 200 рублей меньше пенсия в Югорске. Самую маленькую пенсию платят в Кондинском районе — 29 279,19 рублей. Средняя пенсия по старости в целом по ХМАО — 35 922, 22 рублей. Размер социальной пенсии в регионе — 21 637, 3 рубля. Пенсии федеральных государственных служащих равняются 48 154 рублям. Всего в Югре насчитывается свыше 473 тысяч пенсионеров различной категории. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО направили дополнительные деньги на выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Индексация составила 4,5%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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