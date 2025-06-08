Социальный фонд назвал город ХМАО, где платят самые большие пенсии

В Югре самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей.
«На первое июня средний размер пенсии в Урае составил 35 714,51 рублей», — следует из аналитических данных Соцфонда по ХМАО. Примерно на 200 рублей меньше пенсия в Югорске.
Самую маленькую пенсию платят в Кондинском районе — 29 279,19 рублей. Средняя пенсия по старости в целом по ХМАО — 35 922, 22 рублей.
Размер социальной пенсии в регионе — 21 637, 3 рубля. Пенсии федеральных государственных служащих равняются 48 154 рублям. Всего в Югре насчитывается свыше 473 тысяч пенсионеров различной категории.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО направили дополнительные деньги на выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Индексация составила 4,5%.
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