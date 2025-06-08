08 июня 2025

Депздрав ХМАО завершил служебное расследование в больнице, где беременной женщине отказали в обследовании

Депздрав ХМАО проверил больницу, где беременной женщине отказали в обследовании
© Служба новостей «URA.RU»
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В больнице не выявили нарушений
В больнице не выявили нарушений Фото:

Депздрав Югры не обнаружил нарушения в ходе служебной проверки в больнице Нижневартовска, где пациентке отказали в обследовании, несмотря на угрозу прерывания беременности. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве.

«Настоящим сообщаем, по данной ситуации в БУ „Нижневартовская городская поликлиника“ проведена служебная проверка. По ее результатам факты непрофессионального отношения к пациентке не установлены», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что врач-гинеколог Миная Агаева из Нижневартовской больницы отказалась проводить обследование и назначать анализы беременной пациентке, несмотря на тревожные симптомы. Тогда девушке пришлось обратиться в другое медучреждение, где ее положили в стационар для дальнейшего лечения.

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Депздрав Югры не обнаружил нарушения в ходе служебной проверки в больнице Нижневартовска, где пациентке отказали в обследовании, несмотря на угрозу прерывания беременности. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве. «Настоящим сообщаем, по данной ситуации в БУ „Нижневартовская городская поликлиника“ проведена служебная проверка. По ее результатам факты непрофессионального отношения к пациентке не установлены», — сообщили в департаменте здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что врач-гинеколог Миная Агаева из Нижневартовской больницы отказалась проводить обследование и назначать анализы беременной пациентке, несмотря на тревожные симптомы. Тогда девушке пришлось обратиться в другое медучреждение, где ее положили в стационар для дальнейшего лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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