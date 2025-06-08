Депздрав Югры не обнаружил нарушения в ходе служебной проверки в больнице Нижневартовска, где пациентке отказали в обследовании, несмотря на угрозу прерывания беременности. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве.
«Настоящим сообщаем, по данной ситуации в БУ „Нижневартовская городская поликлиника“ проведена служебная проверка. По ее результатам факты непрофессионального отношения к пациентке не установлены», — сообщили в департаменте здравоохранения.
Ранее URA.RU писало, что врач-гинеколог Миная Агаева из Нижневартовской больницы отказалась проводить обследование и назначать анализы беременной пациентке, несмотря на тревожные симптомы. Тогда девушке пришлось обратиться в другое медучреждение, где ее положили в стационар для дальнейшего лечения.
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