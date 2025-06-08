08 июня 2025

У жителей Сургута возник ажиотаж на покупку дачного инвентаря на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне стали чаще заказывать садовые товары на WB
Сургутяне стали чаще заказывать садовые товары на WB Фото:

Жители Сургута на 70% чаще стали заказывать садовые товары с Wildberries. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В мае текущего года продажи товаров категорий „Всё для сада“ на Wildberries в Сургуте показали высокую динамику роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, продажи в категории выросли на 72%», — сказано в сообщении.

Сургутяне чаще всего заказывают удобрения, пленки для парников и грядок, рассаду и саженцы. Большой популярностью пользуются садовые измельчители, ножи для триммеров, газонокосилки и культиваторы. А также садовые бордюры, дорожки, плитки и кашпо.

Ранее URA.RU писало, что ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте. Большим спросом пользуется поликарбонат и грунт.

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Жители Сургута на 70% чаще стали заказывать садовые товары с Wildberries. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В мае текущего года продажи товаров категорий „Всё для сада“ на Wildberries в Сургуте показали высокую динамику роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, продажи в категории выросли на 72%», — сказано в сообщении. Сургутяне чаще всего заказывают удобрения, пленки для парников и грядок, рассаду и саженцы. Большой популярностью пользуются садовые измельчители, ножи для триммеров, газонокосилки и культиваторы. А также садовые бордюры, дорожки, плитки и кашпо. Ранее URA.RU писало, что ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте. Большим спросом пользуется поликарбонат и грунт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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