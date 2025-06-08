У жителей Сургута возник ажиотаж на покупку дачного инвентаря на маркетплейсах

Жители Сургута на 70% чаще стали заказывать садовые товары с Wildberries. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«В мае текущего года продажи товаров категорий „Всё для сада“ на Wildberries в Сургуте показали высокую динамику роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, продажи в категории выросли на 72%», — сказано в сообщении.
Сургутяне чаще всего заказывают удобрения, пленки для парников и грядок, рассаду и саженцы. Большой популярностью пользуются садовые измельчители, ножи для триммеров, газонокосилки и культиваторы. А также садовые бордюры, дорожки, плитки и кашпо.
Ранее URA.RU писало, что ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте. Большим спросом пользуется поликарбонат и грунт.
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