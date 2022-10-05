05 октября 2022

Курганский военком получил важное задание от руководства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , зарипов азат, зарипов айрат
Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов проведет мероприятие после указания руководства Фото:
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Мобилизация в России

В военный комиссариат Курганской области поступило задание провести мероприятие для средств массовой информации. О пресс-конференции с участием военкома URA.RU сообщили сотрудники комиссариата.

«Указано военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову провести пресс-конференцию для средств массовой информации региона», — процитировали содержание задания вышестоящего руководства в военкомате. Мероприятие состоится в здании областного комиссариата 7 октября.

Кроме даты, журналистам сообщили и о теме встречи с военкомом. На пресс-конференции сообщат, как происходят «действия в условиях проведения частичной мобилизации».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вышел приказ военного комиссара о проведении мобилизации. Состоящим на военном учете гражданам запретили выезжать за пределы региона.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В военный комиссариат Курганской области поступило задание провести мероприятие для средств массовой информации. О пресс-конференции с участием военкома URA.RU сообщили сотрудники комиссариата. «Указано военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову провести пресс-конференцию для средств массовой информации региона», — процитировали содержание задания вышестоящего руководства в военкомате. Мероприятие состоится в здании областного комиссариата 7 октября. Кроме даты, журналистам сообщили и о теме встречи с военкомом. На пресс-конференции сообщат, как происходят «действия в условиях проведения частичной мобилизации». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вышел приказ военного комиссара о проведении мобилизации. Состоящим на военном учете гражданам запретили выезжать за пределы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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