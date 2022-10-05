Курганский военком получил важное задание от руководства

В военный комиссариат Курганской области поступило задание провести мероприятие для средств массовой информации. О пресс-конференции с участием военкома URA.RU сообщили сотрудники комиссариата.
«Указано военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову провести пресс-конференцию для средств массовой информации региона», — процитировали содержание задания вышестоящего руководства в военкомате. Мероприятие состоится в здании областного комиссариата 7 октября.
Кроме даты, журналистам сообщили и о теме встречи с военкомом. На пресс-конференции сообщат, как происходят «действия в условиях проведения частичной мобилизации».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вышел приказ военного комиссара о проведении мобилизации. Состоящим на военном учете гражданам запретили выезжать за пределы региона.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45