Курганский военком получил важное задание от руководства

06 октября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов проведет мероприятие после указания руководства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военный комиссариат Курганской области поступило задание провести мероприятие для средств массовой информации. О пресс-конференции с участием военкома URA.RU сообщили сотрудники комиссариата. «Указано военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову провести пресс-конференцию для средств массовой информации региона», — процитировали содержание задания вышестоящего руководства в военкомате. Мероприятие состоится в здании областного комиссариата 7 октября. Кроме даты, журналистам сообщили и о теме встречи с военкомом. На пресс-конференции сообщат, как происходят «действия в условиях проведения частичной мобилизации». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вышел приказ военного комиссара о проведении мобилизации. Состоящим на военном учете гражданам запретили выезжать за пределы региона.

В военный комиссариат Курганской области поступило задание провести мероприятие для средств массовой информации. О пресс-конференции с участием военкома URA.RU сообщили сотрудники комиссариата. «Указано военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову провести пресс-конференцию для средств массовой информации региона», — процитировали содержание задания вышестоящего руководства в военкомате. Мероприятие состоится в здании областного комиссариата 7 октября. Кроме даты, журналистам сообщили и о теме встречи с военкомом. На пресс-конференции сообщат, как происходят «действия в условиях проведения частичной мобилизации». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вышел приказ военного комиссара о проведении мобилизации. Состоящим на военном учете гражданам запретили выезжать за пределы региона.