Приюты готовы принять животных мобилизованных ямальцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Приюты ЯНАО готовы взять на бесплатную передержку животных мобилизованных ямальцев, которые не смогли их никуда пристроить. Об этом сообщается в telegram-канале службы ветеринарии округа.

«В 13 приютах округа возьмут на передержку котов и собак мобилизованных. Содержаться животное будет бесплатно. В течение срока службы хозяина животное не будут передавать новым владельцам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все же это крайняя мера и лучше постараться передать животное родственникам или знакомым. «Оказать такую услугу готовы, если животное не удается пристроить родственникам или знакомым, где ему точно будет комфортнее, чем в приюте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобилизованным в ЯНАО будут бесплатно предоставлять услуги нотариусы. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Ямал уже выполнил план по призванным жителям региона. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинского режима.