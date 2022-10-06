06 октября 2022

Питомцев мобилизованных бесплатно возьмут на передержку в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Приюты готовы принять животных мобилизованных ямальцев Фото:

Приюты ЯНАО готовы взять на бесплатную передержку животных мобилизованных ямальцев, которые не смогли их никуда пристроить. Об этом сообщается в telegram-канале службы ветеринарии округа.

«В 13 приютах округа возьмут на передержку котов и собак мобилизованных. Содержаться животное будет бесплатно. В течение срока службы хозяина животное не будут передавать новым владельцам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все же это крайняя мера и лучше постараться передать животное родственникам или знакомым. «Оказать такую услугу готовы, если животное не удается пристроить родственникам или знакомым, где ему точно будет комфортнее, чем в приюте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобилизованным в ЯНАО будут бесплатно предоставлять услуги нотариусы. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Ямал уже выполнил план по призванным жителям региона. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинского режима.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Приюты ЯНАО готовы взять на бесплатную передержку животных мобилизованных ямальцев, которые не смогли их никуда пристроить. Об этом сообщается в telegram-канале службы ветеринарии округа. «В 13 приютах округа возьмут на передержку котов и собак мобилизованных. Содержаться животное будет бесплатно. В течение срока службы хозяина животное не будут передавать новым владельцам», — говорится в сообщении. Отмечается, что все же это крайняя мера и лучше постараться передать животное родственникам или знакомым. «Оказать такую услугу готовы, если животное не удается пристроить родственникам или знакомым, где ему точно будет комфортнее, чем в приюте», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что мобилизованным в ЯНАО будут бесплатно предоставлять услуги нотариусы. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Ямал уже выполнил план по призванным жителям региона. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главной цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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