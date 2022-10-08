08 октября 2022
07 октября 2022

В ЯНАО столкнулись тепловоз и грузовик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкновение грузовика с пассажирским составом. ХМАО, шлем, камаз, мвд, дтп, полиция, авария, полицейский, ржд, поезд
На Ямале столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль (архивное фото) Фото:

На Ямале на железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. Информация о происшествии появилась на официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На железнодорожном пути необщего пользования ООО „Газпромнефть-снабжение“ произошло столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО „Нефте-химическая транспортная компания“ с грузовым автомобилем „SCANIA“. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейский автомобиль протаранил иномарку. Причиной дтп стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками.

Столкновение грузового автомобиля и тепловоза в ЯНАО

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На Ямале на железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. Информация о происшествии появилась на официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На железнодорожном пути необщего пользования ООО „Газпромнефть-снабжение“ произошло столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО „Нефте-химическая транспортная компания“ с грузовым автомобилем „SCANIA“. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейский автомобиль протаранил иномарку. Причиной дтп стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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