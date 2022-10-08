На Ямале на железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. Информация о происшествии появилась на официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«На железнодорожном пути необщего пользования ООО „Газпромнефть-снабжение“ произошло столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО „Нефте-химическая транспортная компания“ с грузовым автомобилем „SCANIA“. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейский автомобиль протаранил иномарку. Причиной дтп стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками.
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