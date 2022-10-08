В ЯНАО столкнулись тепловоз и грузовик. Фото

09 октября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

На Ямале столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU На Ямале на железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. Информация о происшествии появилась на официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На железнодорожном пути необщего пользования ООО „Газпромнефть-снабжение“ произошло столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО „Нефте-химическая транспортная компания“ с грузовым автомобилем „SCANIA“. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейский автомобиль протаранил иномарку. Причиной дтп стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками. Столкновение грузового автомобиля и тепловоза в ЯНАО telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

На Ямале на железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. Информация о происшествии появилась на официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На железнодорожном пути необщего пользования ООО „Газпромнефть-снабжение“ произошло столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО „Нефте-химическая транспортная компания“ с грузовым автомобилем „SCANIA“. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейский автомобиль протаранил иномарку. Причиной дтп стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками.