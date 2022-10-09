09 октября 2022
08 октября 2022

Тюменцев зовут в ЛНР с гуманитарной миссией

Жители Тюменской области могут стать волонтерами на Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
В Краснодон волонтеры привозят гуманитарную помощь и помогают восстанавливать город Фото:
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Тюменское отделение общественной организации «Молодая гвардия» проводит набор волонтеров, которые поедут в ЛНР для оказания гуманитарной помощи жителям города Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации. К работе граждан допустят только после психологического теста.

«Волонтеры „Молодой Гвардии“ работают в Краснодоне (Луганская Народная Республика — прим.ред.) с сентября и продолжат выполнять гуманитарную миссию до конца года. Присоединиться к следующему потоку волонтеров может любой желающий, который пройдет психологическое тестирование и собеседование», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественников.

Заявки принимаются по телефону 79-87-43 или в группе тюменских молодогвардейцев в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время работа волонтеров на подшефных Тюменской области территориях заключается в восстановлении объектов инфраструктуры и помощи наиболее уязвимым слоям населения. Также добровольцы доставляют в больницы медикаменты, транспортируют больных.

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Тюменское отделение общественной организации «Молодая гвардия» проводит набор волонтеров, которые поедут в ЛНР для оказания гуманитарной помощи жителям города Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации. К работе граждан допустят только после психологического теста. «Волонтеры „Молодой Гвардии“ работают в Краснодоне (Луганская Народная Республика — прим.ред.) с сентября и продолжат выполнять гуманитарную миссию до конца года. Присоединиться к следующему потоку волонтеров может любой желающий, который пройдет психологическое тестирование и собеседование», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественников. Заявки принимаются по телефону 79-87-43 или в группе тюменских молодогвардейцев в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время работа волонтеров на подшефных Тюменской области территориях заключается в восстановлении объектов инфраструктуры и помощи наиболее уязвимым слоям населения. Также добровольцы доставляют в больницы медикаменты, транспортируют больных.
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