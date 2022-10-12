Посол РФ Антонов посетил заключенного в США россиянина Бута

Анатолий Антонов нанес визит заключенному в США россиянину Виктору Буту
Посол России в США Анатолий Антонов посетил заключенного россиянина Виктора Бута в американской тюрьме. Дипломат пообещал, что для скорейшего возвращения гражданина РФ на родину будут приложены все усилия.
Бизнесмен Виктор Бут отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием. В МИД РФ отметили, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.
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