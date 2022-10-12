12 октября 2022

Посол РФ Антонов посетил заключенного в США россиянина Бута

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Анатолий Антонов нанес визит заключенному в США россиянину Виктору Буту Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов посетил заключенного россиянина Виктора Бута в американской тюрьме. Дипломат пообещал, что для скорейшего возвращения гражданина РФ на родину будут приложены все усилия.

Бизнесмен Виктор Бут отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием. В МИД РФ отметили, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.

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Посол России в США Анатолий Антонов посетил заключенного россиянина Виктора Бута в американской тюрьме. Дипломат пообещал, что для скорейшего возвращения гражданина РФ на родину будут приложены все усилия. Бизнесмен Виктор Бут отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием. В МИД РФ отметили, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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