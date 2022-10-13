Пермский военком объяснил, будут ли мобилизовать только что отслуживших в армии

Пермский военком Коковин: только что отслуживших в армии не будут мобилизовать

13 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Коковин заявил, что тех, кто подлежит увольнению в этом году, трогать не будут Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Пермском крае не планируется мобилизовать мужчин, только что отслуживших срочную службу в армию. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявил военный комиссар региона Александр Коковин. «Сейчас у нас с 1 ноября стартует осенняя призывная кампания, какие-то молодые люди будут увольняться из Вооруженных сил РФ. Тех людей, которые в этом году подлежат увольнению, в определенное время мы трогать не будем. Если только они сами не изъявят желания послужить родине», — пояснил Коковин. Ранее Коковин сообщал, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса призываться не будут. Также он дал рекомендации, что делать тем, кого призвали по ошибке. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат около 300 тысяч граждан.

В Пермском крае не планируется мобилизовать мужчин, только что отслуживших срочную службу в армию. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявил военный комиссар региона Александр Коковин. «Сейчас у нас с 1 ноября стартует осенняя призывная кампания, какие-то молодые люди будут увольняться из Вооруженных сил РФ. Тех людей, которые в этом году подлежат увольнению, в определенное время мы трогать не будем. Если только они сами не изъявят желания послужить родине», — пояснил Коковин. Ранее Коковин сообщал, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса призываться не будут. Также он дал рекомендации, что делать тем, кого призвали по ошибке. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат около 300 тысяч граждан.