Пермский военком объяснил, будут ли мобилизовать только что отслуживших в армии

Пермский военком Коковин: только что отслуживших в армии не будут мобилизовать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, коковин александр
Коковин заявил, что тех, кто подлежит увольнению в этом году, трогать не будут Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Пермском крае не планируется мобилизовать мужчин, только что отслуживших срочную службу в армию. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявил военный комиссар региона Александр Коковин.

«Сейчас у нас с 1 ноября стартует осенняя призывная кампания, какие-то молодые люди будут увольняться из Вооруженных сил РФ. Тех людей, которые в этом году подлежат увольнению, в определенное время мы трогать не будем. Если только они сами не изъявят желания послужить родине», — пояснил Коковин.

Ранее Коковин сообщал, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса призываться не будут. Также он дал рекомендации, что делать тем, кого призвали по ошибке. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат около 300 тысяч граждан.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае не планируется мобилизовать мужчин, только что отслуживших срочную службу в армию. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявил военный комиссар региона Александр Коковин. «Сейчас у нас с 1 ноября стартует осенняя призывная кампания, какие-то молодые люди будут увольняться из Вооруженных сил РФ. Тех людей, которые в этом году подлежат увольнению, в определенное время мы трогать не будем. Если только они сами не изъявят желания послужить родине», — пояснил Коковин. Ранее Коковин сообщал, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса призываться не будут. Также он дал рекомендации, что делать тем, кого призвали по ошибке. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат около 300 тысяч граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...