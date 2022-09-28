Пермский военком рассказал, кому положена бронь от мобилизации

Военный комиссар Пермского края сообщил, кому на предприятиях положена бронь от мобилизации

28 сентября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Александр Коковин рассказал о ситуации с бронью от мобилизации на предприятиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники ряда предприятий подлежат бронированию от частичной мобилизации. Об этом сегодня в эфире телеканала «Ветта» рассказал военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Названий конкретных организаций он при этом не озвучил, уточнив лишь, что имеются в виду предприятия оборонно-промышленного комплекса. «У нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, есть предприятия, которые включены в бронирование, есть должности, которые подлежат бронированию, есть граждане, которые находятся на спецучете — по ним ведется определенная картотека. Мы этих граждан вообще не трогаем, не оповещаем. Бывают должности, которые действительно дефицитные, но не включены в бронирование, здесь мы точечно работаем с каждым руководителем предприятия ОПК. Если такой человек был оповещен повесткой, но необходим остро на предприятии, мы совместно решаем — этот человек меняется на другого, и мы переписываем повестку», — пояснил корреспонденту телеканала Александр Коковин. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.

Сотрудники ряда предприятий подлежат бронированию от частичной мобилизации. Об этом сегодня в эфире телеканала «Ветта» рассказал военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Названий конкретных организаций он при этом не озвучил, уточнив лишь, что имеются в виду предприятия оборонно-промышленного комплекса. «У нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, есть предприятия, которые включены в бронирование, есть должности, которые подлежат бронированию, есть граждане, которые находятся на спецучете — по ним ведется определенная картотека. Мы этих граждан вообще не трогаем, не оповещаем. Бывают должности, которые действительно дефицитные, но не включены в бронирование, здесь мы точечно работаем с каждым руководителем предприятия ОПК. Если такой человек был оповещен повесткой, но необходим остро на предприятии, мы совместно решаем — этот человек меняется на другого, и мы переписываем повестку», — пояснил корреспонденту телеканала Александр Коковин. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.