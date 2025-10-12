12 октября 2025
11 октября 2025

Бастрыкина возмутила стрельба у кафе под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По факту стрельбы возбудили уголовное дело
По факту стрельбы возбудили уголовное дело Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о стрельбе возле кафе в Березовском (Свердловская область). По сообщениям очевидцев, на этом месте постоянно происходят различные потасовки, мешающие жить людям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. 

О стрельбе стало известно в минувшие выходные. Неизвестные открыли стрельбу из-за личного конфликта. На место выезжали сотрудники полиции и скорой помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о стрельбе возле кафе в Березовском (Свердловская область). По сообщениям очевидцев, на этом месте постоянно происходят различные потасовки, мешающие жить людям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство.  О стрельбе стало известно в минувшие выходные. Неизвестные открыли стрельбу из-за личного конфликта. На место выезжали сотрудники полиции и скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...