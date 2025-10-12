Бастрыкина возмутила стрельба у кафе под Екатеринбургом

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о стрельбе возле кафе в Березовском (Свердловская область). По сообщениям очевидцев, на этом месте постоянно происходят различные потасовки, мешающие жить людям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство.
О стрельбе стало известно в минувшие выходные. Неизвестные открыли стрельбу из-за личного конфликта. На место выезжали сотрудники полиции и скорой помощи.
