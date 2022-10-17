Власти ХМАО объявили о новых отправках мобилизованных

Вице-губернатор ХМАО: мобилизованных отправят в учебки с 19 по 22 октября

18 октября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Новую отправку мобилизованных из ХМАО в учебные центры проведут с 19 по 22 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал новую дату отправки мобилизованных из округа в учебные центры. По словам Ислаева, новая партия поедет в гарнизоны с 19 по 22 октября. «Рабочей группой по транспортному обеспечению осуществляется доставка граждан, призванных по мобилизации, комиссованных и добровольцев на основании заявок, принимаемых военкоматами. Мы планируем с 19 по 22 число дополнительную отправку мобилизованных», — прокомментировал Ислаев. По словам Ислаева, мобилизованных планируют перевозить в учебный центр на автобусах. В разговоре с корреспондентом агентства начальник мобилизационного отдела военного комиссариата ХМАО Дмитрий Алехин рассказал, что отправка проходит в рамках выполнения плана по мобилизации. «Отправлять будем практически из всех муниципалитетов округа», — уточнил Алехин. Ранее URA.RU рассказывало о планах отправки мобилизованных из ХМАО на фронт. По словам источника агентства в военкомате округа, массовые отправки в сектор СВО планируются после 17 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал новую дату отправки мобилизованных из округа в учебные центры. По словам Ислаева, новая партия поедет в гарнизоны с 19 по 22 октября. «Рабочей группой по транспортному обеспечению осуществляется доставка граждан, призванных по мобилизации, комиссованных и добровольцев на основании заявок, принимаемых военкоматами. Мы планируем с 19 по 22 число дополнительную отправку мобилизованных», — прокомментировал Ислаев. По словам Ислаева, мобилизованных планируют перевозить в учебный центр на автобусах. В разговоре с корреспондентом агентства начальник мобилизационного отдела военного комиссариата ХМАО Дмитрий Алехин рассказал, что отправка проходит в рамках выполнения плана по мобилизации. «Отправлять будем практически из всех муниципалитетов округа», — уточнил Алехин. Ранее URA.RU рассказывало о планах отправки мобилизованных из ХМАО на фронт. По словам источника агентства в военкомате округа, массовые отправки в сектор СВО планируются после 17 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.