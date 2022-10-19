Тюменские депутаты продлили налоговые каникулы для ИП

20 октября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Льготу получат впервые зарегистрированные ИП Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, был принят 20 октября на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект был поддержан депутатами единогласно.

Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, был принят 20 октября на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект был поддержан депутатами единогласно.