19 октября 2022
18 октября 2022

Тюменские депутаты продлили налоговые каникулы для ИП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, налог, 3-ндфл, декларация о доходах
Льготу получат впервые зарегистрированные ИП Фото:

Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, был принят 20 октября на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн.

«В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект был поддержан депутатами единогласно.

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Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, был принят 20 октября на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект был поддержан депутатами единогласно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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