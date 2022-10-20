Глава МИД Сирии назвал истинную причину конфликта на Украине

Глава МИД Сирии: в конфликте на Украине виновата враждебность Запада к РФ

20 октября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине началась и продолжается из-за враждебных действий Запада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине События, которые происходят на данный момент на Украине, вызваны тем, что Запад диктует свои условия действовать враждебно по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Арабской Республики Фейсал Микдад. «Происходящее на Украине вновь демонстрирует тенденции диктата и враждебных действий Запада по отношению к Российской Федерации, ее безопасности и стабильности. Это и есть настоящая причина складывающейся на Украине обстановки», — сообщил министр на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России, его слова передает ТАСС. Миклад заявил, что его страна сталкивается с недружественными действиями Запада, в том числе в вопросе возвращения беженцев. «К огромному сожалению, усилия, прилагаемые сирийским государством и дружественными странами, как Российская Федерация, все еще сталкиваются с тем, что некоторые государства и организации используют этот исключительно гуманитарный вопрос для достижения своих политических целей», — сказал глава МИД. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал скрытые причины конфликта России с Западом, которые привели к спецоперации на Украине. По его словам, западные глобалистские элиты провоцирую хаос по всему миру, а украинцев используют как пушечное мясо для проекта «анти-Россия».

События, которые происходят на данный момент на Украине, вызваны тем, что Запад диктует свои условия действовать враждебно по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Арабской Республики Фейсал Микдад. «Происходящее на Украине вновь демонстрирует тенденции диктата и враждебных действий Запада по отношению к Российской Федерации, ее безопасности и стабильности. Это и есть настоящая причина складывающейся на Украине обстановки», — сообщил министр на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России, его слова передает ТАСС. Миклад заявил, что его страна сталкивается с недружественными действиями Запада, в том числе в вопросе возвращения беженцев. «К огромному сожалению, усилия, прилагаемые сирийским государством и дружественными странами, как Российская Федерация, все еще сталкиваются с тем, что некоторые государства и организации используют этот исключительно гуманитарный вопрос для достижения своих политических целей», — сказал глава МИД. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал скрытые причины конфликта России с Западом, которые привели к спецоперации на Украине. По его словам, западные глобалистские элиты провоцирую хаос по всему миру, а украинцев используют как пушечное мясо для проекта «анти-Россия».