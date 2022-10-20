Курганские инспекторы ДПС выехали на аварию, в которой пострадал ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ДТП, произошедшем на улице Бажова в Кургане, пострадал ребенок. Семилетняя девочка получила травмы после того, как машина, в которой она находилась, въехала в электроопору. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

«Водитель-женщина 1986 года рождения на автомобиле Subaru не справилась с управлением и наехала на электроопору. В результате аварии травмы получила 7-летняя девочка 2015 г. р.», — сообщили сотрудники дорожной полиции. Авария случилась в 18 часов 21 октября на улице Бажова возле дома №27. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

По информации горожан, комментирующих происшествие в соцсетях, из-за ДТП произошел обрыв электропитания. Без света осталась большая часть домов в частном секторе Западного микрорайона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане семимесячный младенец попал в больницу после аварии с грузовиком. Мать не удержала ребенка на руках после того, как в их автомобиль въехал КамАЗ.