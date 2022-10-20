20 октября 2022

В Кургане автомобиль с ребенком врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, дпс, водитель дпс
Курганские инспекторы ДПС выехали на аварию, в которой пострадал ребенок Фото:

В ДТП, произошедшем на улице Бажова в Кургане, пострадал ребенок. Семилетняя девочка получила травмы после того, как машина, в которой она находилась, въехала в электроопору. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

«Водитель-женщина 1986 года рождения на автомобиле Subaru не справилась с управлением и наехала на электроопору. В результате аварии травмы получила 7-летняя девочка 2015 г. р.», — сообщили сотрудники дорожной полиции. Авария случилась в 18 часов 21 октября на улице Бажова возле дома №27. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

По информации горожан, комментирующих происшествие в соцсетях, из-за ДТП произошел обрыв электропитания. Без света осталась большая часть домов в частном секторе Западного микрорайона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане семимесячный младенец попал в больницу после аварии с грузовиком. Мать не удержала ребенка на руках после того, как в их автомобиль въехал КамАЗ.

В Кургане на улице Бажова после наезда на столб пострадал малолетний пассажир автомобиля

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В ДТП, произошедшем на улице Бажова в Кургане, пострадал ребенок. Семилетняя девочка получила травмы после того, как машина, в которой она находилась, въехала в электроопору. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «Водитель-женщина 1986 года рождения на автомобиле Subaru не справилась с управлением и наехала на электроопору. В результате аварии травмы получила 7-летняя девочка 2015 г. р.», — сообщили сотрудники дорожной полиции. Авария случилась в 18 часов 21 октября на улице Бажова возле дома №27. Ребенку назначили амбулаторное лечение. По информации горожан, комментирующих происшествие в соцсетях, из-за ДТП произошел обрыв электропитания. Без света осталась большая часть домов в частном секторе Западного микрорайона. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане семимесячный младенец попал в больницу после аварии с грузовиком. Мать не удержала ребенка на руках после того, как в их автомобиль въехал КамАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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