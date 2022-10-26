26 октября 2022

Мобилизованные тюменцы учатся в условиях, приближенных к реальному бою. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, военный призыв, призыв в армию, учебный центр елань
У мобилизованных тюменцев нет выходных, учения проходят каждый день Фото:
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Мобилизация в России

Для мобилизованных тюменцев созданы условия, приближенные к реальному военному бою. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«На учебных полигонах Тюменской области создают условия, приближенные к реальному бою», — поделились в инфоцентре. Военнослужащие рассказали о том, как проходит их обучение. «Выходных у нас нет. Большое количество занятий, начиная с топографии и заканчивая вождением. Для обучения создают специально условия, приближенные к реальности, которая может ожидать нас там», — поделился один из тюменцев.

Тюменские призывники на полигоне изучают навыки тактической медицины, огневой подготовки, скоростного вождения. Их учат, как правильно надевать противогаз, преодолевать минное поле и устанавливать полевую кухню.

Ранее тюменские власти рассказали о том, как проходит подготовка мобилизованных тюменцев к боевым действиям. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Некоторые тюменцы рассказали, из-за чего пошли на фронт добровольцами.

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Для мобилизованных тюменцев созданы условия, приближенные к реальному военному бою. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «На учебных полигонах Тюменской области создают условия, приближенные к реальному бою», — поделились в инфоцентре. Военнослужащие рассказали о том, как проходит их обучение. «Выходных у нас нет. Большое количество занятий, начиная с топографии и заканчивая вождением. Для обучения создают специально условия, приближенные к реальности, которая может ожидать нас там», — поделился один из тюменцев. Тюменские призывники на полигоне изучают навыки тактической медицины, огневой подготовки, скоростного вождения. Их учат, как правильно надевать противогаз, преодолевать минное поле и устанавливать полевую кухню. Ранее тюменские власти рассказали о том, как проходит подготовка мобилизованных тюменцев к боевым действиям. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Некоторые тюменцы рассказали, из-за чего пошли на фронт добровольцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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