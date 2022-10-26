Мобилизованные тюменцы учатся в условиях, приближенных к реальному бою. Видео

27 октября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

У мобилизованных тюменцев нет выходных, учения проходят каждый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для мобилизованных тюменцев созданы условия, приближенные к реальному военному бою. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «На учебных полигонах Тюменской области создают условия, приближенные к реальному бою», — поделились в инфоцентре. Военнослужащие рассказали о том, как проходит их обучение. «Выходных у нас нет. Большое количество занятий, начиная с топографии и заканчивая вождением. Для обучения создают специально условия, приближенные к реальности, которая может ожидать нас там», — поделился один из тюменцев. Тюменские призывники на полигоне изучают навыки тактической медицины, огневой подготовки, скоростного вождения. Их учат, как правильно надевать противогаз, преодолевать минное поле и устанавливать полевую кухню. Ранее тюменские власти рассказали о том, как проходит подготовка мобилизованных тюменцев к боевым действиям. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Некоторые тюменцы рассказали, из-за чего пошли на фронт добровольцами.

Для мобилизованных тюменцев созданы условия, приближенные к реальному военному бою. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «На учебных полигонах Тюменской области создают условия, приближенные к реальному бою», — поделились в инфоцентре. Военнослужащие рассказали о том, как проходит их обучение. «Выходных у нас нет. Большое количество занятий, начиная с топографии и заканчивая вождением. Для обучения создают специально условия, приближенные к реальности, которая может ожидать нас там», — поделился один из тюменцев. Тюменские призывники на полигоне изучают навыки тактической медицины, огневой подготовки, скоростного вождения. Их учат, как правильно надевать противогаз, преодолевать минное поле и устанавливать полевую кухню. Ранее тюменские власти рассказали о том, как проходит подготовка мобилизованных тюменцев к боевым действиям. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Некоторые тюменцы рассказали, из-за чего пошли на фронт добровольцами.