Для мобилизованных тюменцев созданы условия, приближенные к реальному военному бою. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«На учебных полигонах Тюменской области создают условия, приближенные к реальному бою», — поделились в инфоцентре. Военнослужащие рассказали о том, как проходит их обучение. «Выходных у нас нет. Большое количество занятий, начиная с топографии и заканчивая вождением. Для обучения создают специально условия, приближенные к реальности, которая может ожидать нас там», — поделился один из тюменцев.
Тюменские призывники на полигоне изучают навыки тактической медицины, огневой подготовки, скоростного вождения. Их учат, как правильно надевать противогаз, преодолевать минное поле и устанавливать полевую кухню.
Ранее тюменские власти рассказали о том, как проходит подготовка мобилизованных тюменцев к боевым действиям. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Некоторые тюменцы рассказали, из-за чего пошли на фронт добровольцами.
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