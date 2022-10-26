В Тюмени образовались девятибалльные пробки

Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 26 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
«Тюмень, 26 октября, 18:50. Пробки в девять баллов», — сообщает сервис «Яндекса».
Сильные заторы наблюдаются в центре города. Согласно информации с сайта «2ГИС», их причинами могут быть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Запольной, Мориса Тореза, Ленина, а на Мельникайте водители сообщают о застрявшей на повороте фуре.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что информации о каких-либо резонансных причинах пробок в ведомстве нет. На Мельникайте направлен экипаж ДПС, чтобы проверить информацию о застрявшем большегрузе и, в случае необходимости, оказать помощь.
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