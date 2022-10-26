В Тюмени образовались девятибалльные пробки

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
На дорогах в Тюмени заторы и ДТП Фото:

Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 26 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«Тюмень, 26 октября, 18:50. Пробки в девять баллов», — сообщает сервис «Яндекса».

Сильные заторы наблюдаются в центре города. Согласно информации с сайта «2ГИС», их причинами могут быть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Запольной, Мориса Тореза, Ленина, а на Мельникайте водители сообщают о застрявшей на повороте фуре.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что информации о каких-либо резонансных причинах пробок в ведомстве нет. На Мельникайте направлен экипаж ДПС, чтобы проверить информацию о застрявшем большегрузе и, в случае необходимости, оказать помощь.

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Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 26 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 26 октября, 18:50. Пробки в девять баллов», — сообщает сервис «Яндекса». Сильные заторы наблюдаются в центре города. Согласно информации с сайта «2ГИС», их причинами могут быть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Запольной, Мориса Тореза, Ленина, а на Мельникайте водители сообщают о застрявшей на повороте фуре. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что информации о каких-либо резонансных причинах пробок в ведомстве нет. На Мельникайте направлен экипаж ДПС, чтобы проверить информацию о застрявшем большегрузе и, в случае необходимости, оказать помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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