Челябинский завод резко увеличит штат на фоне санкций Запада

Из-за возросшего спроса миасский завод набирает кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Соединитель» из Миасса Челябинской области увеличит штат сотрудников из-за значительно выросшего спроса на свою продукцию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, принять на работу готовы 100 человек.

«Компания расширила производственные площади, открыла дополнительный монтажно-сборочный цех. Иностранные нефтяные и угольные компании ушли, а их оборудование осталось. Мы делаем для него комплектующие: спрос высокий», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Набрать планируют 100 человек, увеличив штат на 20%. Рост численности персонала связан с увеличением продаж. В 2022 году спрос на продукцию вырос в два раза. По ряду позиций в 2023 году его рост прогнозируется до 300%.

«Соединитель» открыл вакансии наладчиков станков с программным управлением, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, слесарей-сборщиков и другие. Сотрудникам предстоит работать на новом оборудовании: в настоящее время закупают станки с числовым программным управлением.

На заводе есть несколько рабочих графиков. Предусмотрена работа вахтовым методом. Как уточнили URA.RU в пресс-службе завода, уровень зарплаты зависит от квалификации сотрудника. У монтажников с высокими навыками заработок может достигать 110 тысяч рублей в месяц.

Санкционное давление на российскую экономику началось после начала проведения спецоперации на Украине. Для минимизации действия ограничений правительство страны разработало программу импортозамещения. В результате в короткие сроки было реализовано множество проектов, которые обеспечили спрос качественной отечественной продукцией.