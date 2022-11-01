Небензя: Запад развернул войну против РФ, из-за которой страдает весь мир

02 ноября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

По мнению Небензи, из-за информационной войны против России страдают люди по всему миру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада развернули против России информационную войну, из-за которой страдают не только граждане РФ, но и люди по всему миру. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время презентации документального фильма RT «Военкоры». «Ни для кого не секрет, что против нас была развернута настоящая информационная война со стороны Запада, от которой страдают не только жители России и Украины, но и люди по всему миру», — цитируют Небензю пресс-служба постпредства РФ при ООН. По его мнению, Россия находится под давлением из-за проведения спецоперации на Украине. Постпред РФ при ООН заявляет, что влияние информационной войны сказывается на психике людей по всему миру, из-за чего осложняется способность трезво оценивать происходящее. «Западная пропаганда выпускает „информационные снаряды“ по собственным гражданам — силами подконтрольных СМИ, онлайн-платформ и печати», — сообщает Небензя. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

Страны Запада развернули против России информационную войну, из-за которой страдают не только граждане РФ, но и люди по всему миру. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время презентации документального фильма RT «Военкоры». «Ни для кого не секрет, что против нас была развернута настоящая информационная война со стороны Запада, от которой страдают не только жители России и Украины, но и люди по всему миру», — цитируют Небензю пресс-служба постпредства РФ при ООН. По его мнению, Россия находится под давлением из-за проведения спецоперации на Украине. Постпред РФ при ООН заявляет, что влияние информационной войны сказывается на психике людей по всему миру, из-за чего осложняется способность трезво оценивать происходящее. «Западная пропаганда выпускает „информационные снаряды“ по собственным гражданам — силами подконтрольных СМИ, онлайн-платформ и печати», — сообщает Небензя. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.