Начальник силовой структуры включен в влиятельную организацию тюменского правительства

В Тюмени начальник транспортной полиции вошел в областной штаб по безопасности, созданный по указу Путина

02 ноября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Руководитель транспортной полиции будет участвовать в принятии решений о безопасности тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Мулдагали Ажгиреев стал 19 членом штаба Тюменской области по безопасности, создать который распорядился президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор. «Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента, начальника тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Ажгиреева Мулдагали Ануаровича», — говорится в постановлении губернатора, подписанном Александром Моором. Документ вступил в силу 31 октября. Как ранее писало URA.RU, Ажгиреев стал четвертым представителем от силовиков, вошедших в состав штаба. Структуру создали после распоряжения президента России Владимира Путина. Своим указом он ввел военное положение в ряде регионов страны, а в Тюменской области — уровень базовой готовности. В его рамках члены штаба будут заботиться о безопасности граждан и стратегических объектах, однако губернатор Моор обещал не вводить каких-либо новых ограничений.

Начальник тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Мулдагали Ажгиреев стал 19 членом штаба Тюменской области по безопасности, создать который распорядился президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор. «Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента, начальника тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Ажгиреева Мулдагали Ануаровича», — говорится в постановлении губернатора, подписанном Александром Моором. Документ вступил в силу 31 октября. Как ранее писало URA.RU, Ажгиреев стал четвертым представителем от силовиков, вошедших в состав штаба. Структуру создали после распоряжения президента России Владимира Путина. Своим указом он ввел военное положение в ряде регионов страны, а в Тюменской области — уровень базовой готовности. В его рамках члены штаба будут заботиться о безопасности граждан и стратегических объектах, однако губернатор Моор обещал не вводить каких-либо новых ограничений.