Активист из ЯНАО собирает средства землякам на Донбассе

Дом ямальский пенсионеров на Донбассе разрушен обстрелами ВСУ (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский просит ямальцев помочь собрать средства для восстановления дома земляков, живущих на Донбассе. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Обращаюсь к жителям Надыма и Надымского района, а так же ко всем ямальцам! Нужна ваша помощь! Пожилые ямальцы, живущие на пепелище в „мертвом“ поселке ДНР, просят о помощи», — говорится в записи. На собранные средства планируется закупить материалы и доставить их землякам.

Речь идет о пожилой паре, прожившей всю свою молодость на Ямале. Историю земляков рассказала депутат городской думы Ноябрьска Елена Земенкова, которая ушла добровольцем на Донбасс три месяца назад. Через нее Ямальский пенсионер Геннадий Спицын передал свою просьбу: «Администрация ЯНАО и Надымского района, прошу оказать помощь, больше просить не у кого».

Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский вместе с другими волонтерами передал посылки военнослужащим на передовой в зоне СВО. Бойцы поблагодарили волонтеров за помощь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).