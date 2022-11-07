07 ноября 2022

Власти Тюмени назвали дату народного обсуждения бюджета города

Мэрия Тюмени пригласили горожан на публичные слушания по бюджету
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету города. Тюмень
Публичное обсуждение бюджета Тюмени состоится 10 ноября Фото:

Публичные слушания по бюджету Тюмени 2023 года состоятся 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 10 ноября по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17 часов», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее агентство писало, что согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год, администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.

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Публичные слушания по бюджету Тюмени 2023 года состоятся 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 10 ноября по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17 часов», — говорится в сообщении мэрии. Ранее агентство писало, что согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год, администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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