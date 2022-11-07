Власти Тюмени назвали дату народного обсуждения бюджета города

Мэрия Тюмени пригласили горожан на публичные слушания по бюджету

Публичное обсуждение бюджета Тюмени состоится 10 ноября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Публичные слушания по бюджету Тюмени 2023 года состоятся 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 10 ноября по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17 часов», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее агентство писало, что согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год, администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.