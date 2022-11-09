Тюменский губернатор обратился к силовикам

Александр Моор поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Координация и концентрация деятельности разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обстановку и общественный порядок. Активно реализуются целевые комплексные программы по профилактике правонарушений», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова главы региона.

Моор также поблагодарил за службу ветеранов правоохранительных органов. Действующим сотрудникам полиции губернатор пожелал дальнейших успехов в выполнении задач. В своем telegram-канале глава региона напомнил, что тюменские силовики несут службу в усиленном режиме. «Тюменская полиция несет службу в усиленном режиме, обеспечивает правопорядок и безопасность земляков. Это нелегкая и очень ответственная работа, ради которой часто приходится жертвовать личными делами и интересами», — написал губернатор в своей публикации.