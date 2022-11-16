Володин обвинил США в поддержке фашизма

Соединенные Штаты Америки проведут очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Украине. Своими действиями США поддерживают фашизм. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность», — написал Володин в своем telegram-канале.
Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов. Запад оказывает финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины, однако Запад поставляет Киеву вооружение, обучает бойцов ВСУ и поддерживает финансово. Также Володин выдал последнее предупреждение Вашингтону. Он напомнил о военной поддержке киевского режима и заметил, что ситуация в итоге может коснуться и американцев, сообщает «Царьград».
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Соединенные Штаты Америки проведут очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Украине. Своими действиями США поддерживают фашизм. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов. Запад оказывает финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины, однако Запад поставляет Киеву вооружение, обучает бойцов ВСУ и поддерживает финансово. Также Володин выдал последнее предупреждение Вашингтону. Он напомнил о военной поддержке киевского режима и заметил, что ситуация в итоге может коснуться и американцев, сообщает «Царьград».