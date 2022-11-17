Тоболяков предупредили о недобросовестном работодателе

Жителей Тобольска предупредили о работодателе, который не платит зарплату. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск».
«Данный работодатель неместный, филиалов данной компании в области нет. Пробили через знакомых, зарплаты там сотрудникам не платят. Ребята, пожалейте свои нервы, деньги, время и транспорт — не ведитесь», — написал анонимный автор поста.
В размещенной на платформе Avito вакансии указано, что в компанию ищут водителя на личном автомобиле для того, чтобы возить врачей. Почасовая оплата составляет 200 рублей, в месяц будущему сотруднику обещают от 40 до 45 тысяч на руки. По мнению автора поста, такая оплата является низкой. «Такая услуга минимум 340 рублей в час стоит, 200 это очень мало», — подчеркнул аноним в соцсетях.
На звонок агентства по номеру, указанному в объявлении не ответили. Им было отправлено сообщение. Ответ от работодателя на момент публикации новости не поступил.
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