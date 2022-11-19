Житель Тюменской области набросился с вилами на соседа

20 ноября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Ялуторовске мужчина угрожал убить соседа вилами Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) пьяный мужчина угрожал соседу вилами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Ранее судимый житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. Вспомнив давний конфликт, мужчина сходил домой за вилами и, вернувшись к месту встречи с соседом, стал угрожать ему расправой», — рассказали в ведомстве. Успокоить подозреваемого помог его приятель, который присутствовал во время ссоры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Исетском районе Тюменской области задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром.

В Ялуторовске (Тюменская область) пьяный мужчина угрожал соседу вилами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Ранее судимый житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. Вспомнив давний конфликт, мужчина сходил домой за вилами и, вернувшись к месту встречи с соседом, стал угрожать ему расправой», — рассказали в ведомстве. Успокоить подозреваемого помог его приятель, который присутствовал во время ссоры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Исетском районе Тюменской области задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром.