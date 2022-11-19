19 ноября 2022
18 ноября 2022

Житель Тюменской области набросился с вилами на соседа

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание управления внутренних дел Пермского края «Башня смерти». Пермь, арест, мвд, решетка, полиция, задержание, преступление
В Ялуторовске мужчина угрожал убить соседа вилами Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) пьяный мужчина угрожал соседу вилами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Ранее судимый житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. Вспомнив давний конфликт, мужчина сходил домой за вилами и, вернувшись к месту встречи с соседом, стал угрожать ему расправой», — рассказали в ведомстве. Успокоить подозреваемого помог его приятель, который присутствовал во время ссоры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Исетском районе Тюменской области задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром.

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В Ялуторовске (Тюменская область) пьяный мужчина угрожал соседу вилами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Ранее судимый житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. Вспомнив давний конфликт, мужчина сходил домой за вилами и, вернувшись к месту встречи с соседом, стал угрожать ему расправой», — рассказали в ведомстве. Успокоить подозреваемого помог его приятель, который присутствовал во время ссоры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Исетском районе Тюменской области задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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