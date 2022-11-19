В Тюменском районе задержали мужчину с наркотиками в носке

Сотрудниками ДПС в районе деревни Плеханово был задержан наркоман Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Недалеко от деревни Плеханово (Тюменский район) был задержан мужчина, который прятал наркотики в носке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Утром во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на мужчину, который выходил из леса. Они решили проверить его документы, на что молодой человек нервно отреагировал, чем вызвал подозрение. Было принято решение провести досмотр в присутствии двух понятых. В носке мужчины был найден пакетик с белым веществом», — рассказали в ведомстве. Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик весом 0,62 грамма.

Мужчина признался, что приобрел вещество через интернет для личного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени нашли наркоферму. С января по май жительница города выращивала наркосодержащие растения в съемной квартире. За это была отправлена в колонию.