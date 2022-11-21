В Германии прошли протесты с призывами к миру с Россией

В Германии выступили с митингом против западных «поджигателей войны» между Германией и Россией, а также между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Мы хотим, чтобы поджигатели войны из НАТО прекратили создавать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — цитирует газета присутствующую на митинге пенсионерку Сабину Кунце. Митингующие выходили с призывами к миру с Россией, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада в отношении России.
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В Германии выступили с митингом против западных «поджигателей войны» между Германией и Россией, а также между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times. «Мы хотим, чтобы поджигатели войны из НАТО прекратили создавать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — цитирует газета присутствующую на митинге пенсионерку Сабину Кунце. Митингующие выходили с призывами к миру с Россией, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада в отношении России. Ранее в столице Чехии Праге тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу. Во Франции на манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек, передает RT. При этом кандидат экономических наук Александр Абрамов заявил, что масштабных протестов в Европе ждать не стоит, сообщает «Царьград».