В Германии прошли протесты с призывами к миру с Россией

21 ноября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Германии прошел митинг против «поджигателей войны» из НАТО Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии выступили с митингом против западных «поджигателей войны» между Германией и Россией, а также между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times. «Мы хотим, чтобы поджигатели войны из НАТО прекратили создавать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — цитирует газета присутствующую на митинге пенсионерку Сабину Кунце. Митингующие выходили с призывами к миру с Россией, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада в отношении России. Ранее в столице Чехии Праге тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу. Во Франции на манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек, передает RT. При этом кандидат экономических наук Александр Абрамов заявил, что масштабных протестов в Европе ждать не стоит, сообщает «Царьград».

В Германии выступили с митингом против западных «поджигателей войны» между Германией и Россией, а также между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times. «Мы хотим, чтобы поджигатели войны из НАТО прекратили создавать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — цитирует газета присутствующую на митинге пенсионерку Сабину Кунце. Митингующие выходили с призывами к миру с Россией, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада в отношении России. Ранее в столице Чехии Праге тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу. Во Франции на манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек, передает RT. При этом кандидат экономических наук Александр Абрамов заявил, что масштабных протестов в Европе ждать не стоит, сообщает «Царьград».